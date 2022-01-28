Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bedelli askerlik yerleri açıklandı... e-Devlet bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuç sorgulama
Bedelli askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu. İşte 2022 Bedelli askerlik yerleri ve tarihleri sonucu sorgulama ekranı...
2022 bedelli askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu. İşte 2022 askerlik yerleri ve tarihleri...
Bedellik askerlik yeri sorgulama
Askerlik yerleri, e-devlet üzerinden açıklanıyor. Askerlik için başvurularını yapan adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak yerlerini öğrenebiliyor.
Bedelli askerlik yerini öğrenmek için tıkla
Bedelli askerlik sevk tarihleri neler?
03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022
Etiketler: Bedelli Askerlik Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 11:39
- 11:36
- 11:22
- 11:28
- 11:22
Sıradaki Haber
Kars’ta 24 köy yolu ulaşıma kapalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz