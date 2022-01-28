2022 bedelli askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu. İşte 2022 askerlik yerleri ve tarihleri...

Bedellik askerlik yeri sorgulama

Askerlik yerleri, e-devlet üzerinden açıklanıyor. Askerlik için başvurularını yapan adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak yerlerini öğrenebiliyor.

Bedelli askerlik yerini öğrenmek için tıkla

Bedelli askerlik sevk tarihleri neler?

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022