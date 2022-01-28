Tekirdağ'da Karadeniz hamsisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatı artsa da lezzetiyle en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.

Balıkçıların ağlarına takılan hamsi, kent merkezindeki tezgahlarda kilogramı 50 liradan alıcı buluyor.

Yıl başında hamsi avcılığı çok yapılamadı fakat son zamanlarda balıkçıların ağlarına en çok hamsi takılıyor.

Karadeniz hamsisini özleyen vatandaşlar tezgahlara akın ediyor.