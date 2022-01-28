Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamsi tezgahların gözdesi oldu
[Fotoğraf: İHA]
Karadeniz ve Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşullarının avlanmayı güçleştirmesi, balık fiyatlarını etkiledi. Buna rağmen Karadeniz hamsisi, Tekirdağ'da en çok tercih edilen balıklar arasında yer aldı.
Tekirdağ'da Karadeniz hamsisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatı artsa da lezzetiyle en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.
Balıkçıların ağlarına takılan hamsi, kent merkezindeki tezgahlarda kilogramı 50 liradan alıcı buluyor.
Yıl başında hamsi avcılığı çok yapılamadı fakat son zamanlarda balıkçıların ağlarına en çok hamsi takılıyor.
Karadeniz hamsisini özleyen vatandaşlar tezgahlara akın ediyor.
Etiketler: Balıkçılık Hamsi Tekirdağ
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