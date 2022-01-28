Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da hırsızlık şüphelisi iş yeri sahibi tarafından yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli, iş yeri sahibi tarafından yakalandı.
Adana'da alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada bir şüphelinin sıhhi tesisat satışı yapan iş yerine girdiği ileri sürülen şüphelinin dükkan sahibi tarafından yakalandığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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