İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde, Vali Osman Bilgin başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, geçen yıl yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Geçen yıl 6 bin 75 kişi istihdam edildi

İş ve meslek danışmanları tarafından 18 bin 97 kişi ile danışmanlık görüşmesi yapıldı. Öte yandan 2 bin işveren, 686 engelli danışmanlığı ziyaretlerinde bulundu.

217’si engelli olmak üzere 6 bin 75 kişi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde istihdam edildi.

İstihdam garantili mesleki eğitim kursları taleplerinin değerlendirilerek karara bağlandığı toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.