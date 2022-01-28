Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pozantı'da polis ve jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde polis ve jandarma, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli alanlara mama ve yem bıraktı.
Adana İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yem ve mamaları, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belirli noktalara dağıttı.
Ekiplerinin faaliyetlerinin süreceği bildirildi.
Etiketler: Adana Polis Jandarma Genel Komutanlığı Sokak Hayvanları
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