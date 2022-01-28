Adana İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yem ve mamaları, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belirli noktalara dağıttı.

Ekiplerinin faaliyetlerinin süreceği bildirildi.