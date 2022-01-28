Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan devriye ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri ise peşine düştü.

Sürücü, önce Mavi Bulvar'a, burandan da Çukurova ilçesine geçti. Şehitler Caddesi'ne çıkan ve sonrasında ara sokaklarda izini kaybettirmek isteyen sürücü, kaçmaya devam etti.

Ters şeride girdi, yakalandı

Yaklaşık 15 kilometrelik takibin ardından Yurt Mahallesi Kurttepe Caddesi'nde ters şeride giren sürücü, yolu kapatan polis ekiplerince durduruldu.

Polise direnmeye çalışan Gökhan K. ve arkadaşı, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Sürücünün yapılan kontrolünde, 1.15 promil alkollü olduğu, ehliyetini de yanında taşımadığı tespit edildi. Gökhan K.'ye, işlediği trafik suçlarından 15 bin 150 lira ceza kesildi, ehliyetine de 8 ay süreyle el konuldu.