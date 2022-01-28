Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gala Gölü, soğuk havada kısmen buz tuttu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.
Edirne'de soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının gece zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, Gala Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.
Gölün göçmen misafirleri flamingo, kaz ve kuğular da göldeki buzlanma nedeniyle çevredeki çeltik arazilerinde yiyecek bulmaya çalışıyor.
Geçen haftadan bu yana Balkanlar ve Karadeniz'den gelen soğuk hava sistemlerinin etkisinde kalan bölgede, özellikle gece saatlerinde soğuk, hayatı olumsuz etkiliyor.
Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
Kentin yeni aya sağanaklarla gireceği ön görülüyor.
Etiketler: Edirne Buzlanma Kar Yağışı
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