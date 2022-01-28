Artvin'de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amaçlı Artvin Belediyesi envanterine kazandırılan, kentin eski yerel ırkı “Bijik” koyunlarını ve et kalitesi olarak dünyada ilk sırada yer alan, yetişkin canlı ağırlığı 150 kg olan İngiliz ırkı Suffolk koyunlarını destekleme projesi devam ediyor.

Merkeze bağlı Vezirköy köyünde Artvin Belediyesi tarafından bakımları yapılan, küçükbaş hayvanlar kuzulamaya başladı.

Suffolk koyunlarının Artvin’e uyum sağlama süreçleri test ediliyor. Yavrularıyla beraber toplam 17 Suffolk koyunu var. Bu koyunlar Artvin coğrafyasına uyum sağlarsa hayvancılıkla ilgilenmek isteyen vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Yerel ırk olan Bijik cinsi koyunlardan ise yavrularıyla beraber 54 tane bulunuyor.

[Fotoğraf: İHA]

“Artvin döneri başka etten yapılmayacak”

Bijik ve Suffolk ırkının durumları hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin’in en eski ırkı olan Bijik koyunlarını koruma altına alarak çoğaltmak ve bölgedeki küçükbaş hayvancılığına katkı sağlayarak işsizliği azaltmak için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Elçin “Coğrafi işaret alacağımız Artvin döneri de, yerel ırkımız olan Bijik ve Hemşin koyunlarının etlerinden yapılacaktır. Başka hayvan etlerinden yapılan dönerin ‘Artvin Döneri’ diye satılmaması için coğrafi işaret başvurusun da bulunduk.” dedi.

