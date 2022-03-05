Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 7 kilo 904 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 7 kilo 904 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde ve araçlarda, 7 kilo 904 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, zanlılar M.T, S.P. ve T.K'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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