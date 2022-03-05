Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'taki uyuşturucu operasyonunda yakalan 8 kişi tutuklandı
Muş'ta özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 477,36 gram uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
Etiketler: Muş Uyuşturucu Polis
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