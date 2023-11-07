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Güncel
İHA 07.11.2023 09:47

Adana'da 3 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da polis yaptığı operasyonda 3 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ve 17 bin 400 cinsel içerikli hap ele geçirirken 14 kişiyi de gözaltına aldı.

Adana'da 3 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı belirlenen işyerlerine ve depolara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. İşyerlerinde ve depolardan yapılan aramalarda 3 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron, 367 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara, 28 bin 100 adet gümrük kaçağı sigara, 2 elektrikli sigara sarma makinası, 1 kompresör, 700 gümrük kaçağı elektronik sigara, 100 elektronik sigara likiti ve 17 bin 400 cinsel içerikli hap gele geçirildi.

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