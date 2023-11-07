Afyonkarahisar'da öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etti

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden (AFSÜ) bir grup öğrenci, ellerinde pankartlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla üniversitenin Zafer Sağlık Külliyesi yerleşkesindeki D-Blok önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan AFSÜ Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Menşure Zişan Arıkan, Filistin'de yıllardır süren zulüm ve insan hakları ihlallerinin son günlerde had safhaya ulaştığını söyledi.

Dünyanın gözü önünde, kadın ve çocuklar başta olmak üzere çok sayıda sivilin saldırılara maruz kaldığını dile getiren Arıkan, "Her geçen gün şiddetlenerek devam eden bu saldırılarda, temel insan hak ve hukukunun çiğnenmesi insanlık adına kabul edilemez bir durumdur." dedi.

Arıkan, bölgedeki hastanelerin ve sağlık çalışanlarının güvenliği ile hasta ve yaralılara sağlık hizmeti sunulabilmesi için güvenli bir ortamın sağlanmasını istediklerini aktardı.

Filistinliler için yapılan duanın ardından AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da çocukların bomba sesleriyle değil, uykunun sessizliğinde büyümesi gerektiğini belirterek, üniversitesindeki akademisyenler ve çalışanlarıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı vahşeti kınadıklarını ifade etti.

Okumuş ayrıca, kurumdaki bütün işletmelerde İsrail menşeli ürünleri satmama kararı aldıklarını dile getirdi.