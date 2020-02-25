Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogarı'nda 4 gün önce 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, B.İ'nin (36) Van'a gitmek için bilet aldığı firmanın görevlileriyle kendisinden fazla bagajı için para talep etmeleri nedeniyle tatıştığı ve aralarında kavga çıktığı öğrenildi.

Vatandaşların araya girmesiyle tarafların ayrıldığı ancak bir süre sonra B.İ'nin yakınları ile otogara gelip firma çalışanlarıyla kavga ettiği ve bu sırada pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firma çalışanları F.A, M.G, Y.K, A.A, N.A, ve H.A. ile karşı taraftan M.İ. (29), Ö.E.T. (29), V.İ. (31) ve V.B. (20) Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. N.A., H.A., M.İ, Ö.E.T, V.İ. ve V.B. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otogarda iki grup arasında çıkan ve tabanca ile pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada Z.A, F.A. ve B.İ yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına almıştı.