Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 3 ay süren takibi sonucu Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 10 cep telefonu ve sim kart, kırmızı reçeteyle satılan 7 hap ile bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.