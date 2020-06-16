Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen operasyonda, 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid, 7 uyuşturucu hap ve bir av tüfeği ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid, 7 uyuşturucu hap, bir av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 140 lira bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlıdan S.K. (39) ve F.G. (41) tutuklandı, F.D. (32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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