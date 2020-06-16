Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini her alanda sürdüren Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün merkezde belirlediği 11 ve merkez dışındaki 14 okulda dezenfekte işlemi yaptı. Ayrıca ilçede bulunan tüm okulların girişlerine dezenfektan standı yerleştirildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sınav öncesinde tüm öğrencilere başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Sınav öncesinde okullarımızın her yerinde sterilizasyon çalışması yaptık. Öğrencilerimiz ve ailelerinin bu konuda hiç endişesi olmamasını istiyorum. Belediye olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz sınavlarına konsantre olmaları ve başarıya ulaşmalarıdır."