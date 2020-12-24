Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen operasyonda 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirdi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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