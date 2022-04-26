Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Adana'da, gümrük kaçağı 2 milyon 800 bin makaron ve 660 paket sigara ele geçirildi.
Adana'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli ve Pozantı ilçesi Eskikonacık mahallelerinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimler sırasında şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaptı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 2 milyon 800 bin makaron ve 660 paket sigara ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Adana Makaron Sigara Tütün Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Van’da kopya düzeneği ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz