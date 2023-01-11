İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Ocak'ta PTT Evleri Mahallesi’ndeki bir parkta Mustafa Ç.'nin hayatını kaybettiği, arkadaşı M.K'nin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 5 zanlıyı daha yakaladı.

Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.K., S.C., K.S., M.K., D.Y., İ.R.K. ve F.D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavgada yaralanan M.K'nin Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Neler yaşanmıştı?

PTT Evleri Mahallesi'nde Mustafa Çöplü, daha önce "kız arkadaş meselesi" nedeniyle tartışma yaşadığı kişiler tarafından barışma bahanesiyle 3 Ocak'ta PTT Evleri Mahallesi'ndeki bir parka çağırılmıştı.

Parka giden Mustafa Çöplü'nün buluştuğu kişiler tarafından darbedildiğini gören arkadaşı M.K. araya girmiş, bu sırada iki arkadaş vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmıştı.

Durumu ağır olan Çöplü, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Ocak'ta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına almıştı.