Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakırköy'de devrilen tankerin sürüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
İstanbul Bakırköy'de devrilen tankerin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen LPG yüklü tanker, Behçet Kemal Çağlar Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza nedeniyle olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye götürdü.
Caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatan ekipler tankerin kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: İstanbul
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