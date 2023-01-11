İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilerin Kötekli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile kesici aletler ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.