D.U. kullandığı otomobille, Saraçlar Caddesi'ni günün belli zamanlarında trafiğe kapatmak için kullanılan "mantar" da denilen hidrolik bariyerin açık olduğu sürede caddeye Atatürk Bulvarı'nda giriş yapmak üzere geldi.

Caddeye döndüğü sırada bir kısmı tam olarak hemzemin olmamış bariyeri fark etmeyen D.U. ilerledi. Otomobil bariyere takıldı.

Aracından inen sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekiler ve sürücü, aracı kaldırmaya çalışsa da otomobili bulunduğu yerden çıkaramadı.

Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri araca zarar vermemesi için elektronik bariyeri hareket ettirmedi.

Olay yerine çekici çağırıldı. Bariyere takılan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı.