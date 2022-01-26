Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 04:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana-Pozantı Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde etkisini arttıran kar, araç trafiğinin aksamasına neden oldu.
Pozantı ilçesinde etkisini gösteren kar nedeniyle, Adana-Pozantı Otoyolu'nda Karayolları Genel Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Pozantı Belediyesi ekiplerince küreme çalışma yürütülüyor.
Otoyolda denetimlerini arttıran trafik ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlara ceza uygulayarak bölgeden geçişine izin vermiyor.
Araç geçişlerinin kontrollü yapıldığı bölgede, trafik tek şeride düşürüldü.
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