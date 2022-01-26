Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 04:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde’de 9 milyon adet makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin adet makaron bulundu.
Kamyonda bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.
Etiketler: Niğde Kaçakçılık
Son Haberler
- 04:04
- 03:43
- 05:29
- 02:52
- 01:59
Sıradaki Haber
Kırşehir ve Niğde'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz