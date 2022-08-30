Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ad ve soyadı değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet ad ve soyadı değişikliği başvurusu...
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği başvurularının e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini duyurdu. e- Devlet ad soyadı değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Ad ve soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.
Ad ve soyad değişikliği artık e-Devlet'ten de yapılabilecek. Bu gelişmeyi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu.
İsim soyisim değişikliği başvurusu nasıl yapılır?
e-Devlet ad soyadı değişikiliği başvurusu için tıklayınız.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.
İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.
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