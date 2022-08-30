Kesecik Mahallesinde Kesecik köprüsü yakınında C.A.'nın sahibi olduğu araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek araçta çıkan yangını söndürdü.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: İHA]