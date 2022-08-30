Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 09:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de alev alan otomobil küle döndü
[Fotograf: İHA]
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde otomobilde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kesecik Mahallesinde Kesecik köprüsü yakınında C.A.'nın sahibi olduğu araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek araçta çıkan yangını söndürdü.
Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
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