Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 gözaltı
Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan biri firari hükümlü 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ikametten ve açıktan hırsızlık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerden birinin 3 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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