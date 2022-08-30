Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri
[Fotograf: AA]
Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi.
Zafer şöleni etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konser veren bando ekibi, Yarbay İbrahim Aygören yönetiminde marşlar ve türküler seslendirdi.
Konseri, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da izledi.
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