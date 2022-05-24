Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık cezaevi izinleri ile ilgili müjdeyi verdi.

Erdoğan konuşmasında "Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs’ta süresi sona eren COVID-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre, açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum." dedi.

[Mahkumların Covid-19 İzinleri]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz.https://t.co/6XFdGGKWg9 pic.twitter.com/lKwdVvU5q8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2022

Açık cezaevlerinde uygulanan COVID-19 izin süresi 31 Mayıs'ta dolacaktı.