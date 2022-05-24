Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da seyir halinde fenalaşan tır sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeyken fenalaşan tır sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
67 LM 585 plakalı tırın sürücüsü A.K. (55), İzmir-İstanbul Otoyolu Sancaklıbozköy geçişinde seyir halindeyken direksiyon başında fenalaştı.
Tır, bariyerlere çarparak durabildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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