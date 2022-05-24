Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timi, Sultanbağı Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi'ndeki uygulama sırasında davranışlarından şüphelendikleri S.A'nın (36) kimlik bilgilerini sorguladı.
Bu kişinin, çeşitli illerdeki 32 ayrı mahkemeden yağma ve dolandırıcılık suçlarından arama kararı ile 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kütahya
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