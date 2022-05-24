Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 24 Mayıs 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…

Bu kişinin, çeşitli illerdeki 32 ayrı mahkemeden yağma ve dolandırıcılık suçlarından arama kararı ile 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

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