Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.05.2023 10:24

ABD'deki Kongre baskınına katılan Arkansaslı Barnett 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasına düzenlenen baskında rol alan Arkansaslı Richard "Bigo" Barnett'in 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

ABD'deki Kongre baskınına katılan Arkansaslı Barnett 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
[Fotograf: AFP]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barnett, 23 Ocak 2023 tarihinde, resmi bir işlemi engellemek, sivil bir kargaşa sırasında bir polis memuruna müdahale etmek, girişi yasaklanmış bir binaya veya alana tehlikeli ve ölümcül bir silahla girmek ve orada kalmak ve tehlikeli bir silahla girişi yasaklanmış binada veya arazide düzensiz ve yıkıcı davranışlarda bulunmaktan suçlu bulundu." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre, ​​​​​​​Kongre binasına düzenlenen baskın sırasında, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisinde ayaklarını masaya uzatmış şekilde verdiği pozla tanınan Barnett 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper, Barnett'in suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.

62 yaşındaki Barnett, Kongre baskınıyla ilgili 4'ü ağır, 4'ü de hafif olmak üzere 8 suçtan hüküm giymişti.

Barnett'in Pelosi'nin ofisindeki fotoğrafı, baskının en bilinen görüntülerinden biri haline gelmişti.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak 2021'de Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede çıkmış, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
2023 Memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı Temmuz 2023...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Orman yangınlarıyla mücadelede "yangın havuzları"nın sayısı artıyor
11:35
İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır
11:33
Trafik kazaları yüzde 3,9 arttı
11:31
Kahramanmaraş'ta 501 bini aşkın kişiye psikososyal destek sağlandı
11:40
Fransa'da Danıştay, polisin gösterilerde dron kullanmasına onay verdi
11:26
Deprem bölgesindeki 11 ilde elektrik ve doğal gaz borçları silinecek
143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat merkezine dönüştü
143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat merkezine dönüştü
FOTO FOKUS
Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı
Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ