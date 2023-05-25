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Güncel
TRT Haber 25.05.2023 10:23

2023 Memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı Temmuz 2023...

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri Temmuz 2023'te ne kadar zam alacak? Gözler memur ve emekliye yapılacak temmuz ayı maaş zammında. Temmuzda en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Bu durumun kademeli olarak bütün memur maaşlarına yansıması bekleniyor. Memur ve emekli zam oranı 2023...

2023 Memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı Temmuz 2023...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaş artışına yönelik verdiği müjdede, "Temmuz ayında bir adım daha atacağız. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda, refah payı ve ayrıca gerekirse seyyanen zam yapılması suretiyle en düşük memur maaşı 22 bin liraya tamamlanacak. Yapılan zam diğer memurlara da yansıyacak. 

Artış neye göre olacak, emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş TRT Haber'de değişikliğin tüm memur maaşlarına kademeli olarak yansıyacağını söyledi...

"En düşük aylıktan sonra kademe kademe bütün memurların sınıflarına, görevlerine, unvanlarına göre ayrıca evli, çocuklu olup olmadığına göre oransal bazda yüksek oranda artışların olacağını söyleyebiliriz.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı doğrudan doğruya memur emeklilerine de yansıyacaktır. Emekli olan memurun en düşük maaşı da yükselecektir."

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