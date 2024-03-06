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Güncel
AA 06.03.2024 09:13

ABD'de süper salı sonuçları: Biden ve Trump farkı açtı

ABD Başkanlık seçimine 8 ay kala partilerin başkan adayları netleşiyor. Süper Salı olarak adlandırılan ön seçim gününde 16 eyalet ve 1 bölgede seçmen sandığa gitti. Cumhuriyetçi Parti'de eski Başkan Trump, Demokratik Parti'de Başkan Biden rakipleriyle farkı açtı.

ABD'de süper salı sonuçları: Biden ve Trump farkı açtı

ABD Başkanlık seçimine giden yolda kritik dönemeçlerden biri geçildi.

Amerikalıların Süper Salı olarak adlandırdığı ön seçim gününde 16 eyalet ve Amerikan Samoası'nda halk sandığa gitti.

Beklenildiği üzere Cumhuriyetçi Parti'de eski Başkan Trump, Demokratik Parti'de de Başkan Biden rakipleriyle farkı açtı.

Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ı takip eden Nikki Haley Vermont'ta birinci gelerek

Trump'a karşı ikinci eyaleti kazandı.

Resmi sonuçların gelmesiyle birlikte adayların kazandıkları delege sayısı açıklanacak.

Partilerinde yeterli sayıda delegeyi alan adaylar herhangi bir sebeple yarıştan çekilmezse yaz aylarında isimler resmen açıklanacak.

Projeksiyonlara göre halefle selefin yani eski Başkan Trump ile Başkan Biden'ın kasımda bir kez daha karşı karşıya gelme olasılığı yüksek.

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