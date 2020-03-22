ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340’a yükseldi
ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 340 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 48 saatte yaklaşık iki kat artarak 26 bin 747 kişiye ulaştı.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19’un küreselde yayılmaya devam ediyor.
ABD genelinde; Washington’da 94, New York’ta 76, California’da 27, Georgia’da 20, Louisiana’da 20, New Jersey’de 16, Florida’da 13, Michigan’da 7, Colorado’da 6, Illinois’de 6, Texas’ta 5, Oregon’da 5, Connecticut’ta 4, Indiana’da 4, Wisconsin’de 4, Kentucky’de 3, Missouri’de 3, Ohio’da 3, Güney Karolina’da 3, Kansas’ta 2, Virginia’da 2, Maryland’de 2 , Nevada’da 2, Pensilvanya’da 2, Vermont’ta 2, Virginia’da 2, Arizona’da 1, Kolombiya Bölgesi’nde 1, Massachusetts’te 1, Minnesota’da 1, Mississippi’de 1, Oklahoma’da 1, Porto Riko’da 1, Güney Dakota’da 1, Tennessee’de 1 kişi hayatını kaybetti.
Mike Pence'in test sonucu negatif
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence’in Covid-19 testleri negatif çıktı.