Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19’un küreselde yayılmaya devam ediyor.

ABD genelinde; Washington’da 94, New York’ta 76, California’da 27, Georgia’da 20, Louisiana’da 20, New Jersey’de 16, Florida’da 13, Michigan’da 7, Colorado’da 6, Illinois’de 6, Texas’ta 5, Oregon’da 5, Connecticut’ta 4, Indiana’da 4, Wisconsin’de 4, Kentucky’de 3, Missouri’de 3, Ohio’da 3, Güney Karolina’da 3, Kansas’ta 2, Virginia’da 2, Maryland’de 2 , Nevada’da 2, Pensilvanya’da 2, Vermont’ta 2, Virginia’da 2, Arizona’da 1, Kolombiya Bölgesi’nde 1, Massachusetts’te 1, Minnesota’da 1, Mississippi’de 1, Oklahoma’da 1, Porto Riko’da 1, Güney Dakota’da 1, Tennessee’de 1 kişi hayatını kaybetti.

Mike Pence'in test sonucu negatif

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence’in Covid-19 testleri negatif çıktı.