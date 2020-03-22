Bahçelievler’de depo olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu 4 araç yanarak kül oldu. Yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 07.00’de Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi Acıbadem Sokak üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi.

Depo olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Depodan alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangın kontrol altına alınırken, 1 traktör, 2 kamyonet ve bir araç zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.