Tarihi çarşıda yaşanan kalabalıkta gözle görülür bir düşüş yaşanırken, müşteri bulamayan esnaf kendi arasında top oynadı.

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan tarihi Kemeraltı Çarşısı şu günler de bomboş.

Çarşının ara sokaklarında birçok dükkan kepenk kapattı.

Çarşının kalbi olarak gösterilen Anafartalar Caddesi’nde ise normal zamanlarda görülen kalabalık eski günlerini arattı.

Vatandaşların hala alışveriş yapabildiği caddede bazı dükkanlar kapanırken, bazıları da tedbirlere rağmen satışa devam ediyor.

Esnaf, boş çarşıda top oynadı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda görülen bu yoğunluk düşüşü dükkanını hala açık tutan esnafı da etkiledi. Çarşıda müşteri bulmakta sıkıntı çeken esnaf iş yokluğundan yakındı.

Esnaf, zaman zaman kendi aralarında top oynadı, zaman zaman da tavla oynayarak vakit geçirdi.

Ayrıca, İzmir’in simgelerinden biri olan Saat Kulesi’nin bulunduğu Konak Meydanı da eskiye göre boş kaldı.

Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu vatandaşlar, tedbirlere ve uyarılara aldırmadan çevredeki banklara oturarak vakit geçirmeye devam etti.

Konak sahiline gelen bazı vatandaşlar ise balık tutarak, sahilde gezerek ve çimlerde oturarak vakit geçirdi.