Haber Giriş: Kaynak: DHA
'ABD'de koronavirüs vakaları 3 kat artabilir'
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'li yetkililer, ülke genelindeki protestoların devam etmesi halinde koronavirüs vakalarının 3 kat artabileceğini açıkladı.
ABD'de siyahi George Floyd'un polis müdahalesi sonucu ölmesiyle başlayan eylemlerin dozu gün geçtikçe artıyor.
Ancak bu durum, koronavirüse dair endişeleri beraberinde getiriyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi yetkilileri, vaka sayılarının protesto öncesi döneme göre 3 kat artabileceğini açıkladı.
Yetkililerin, konuya dair endişelerini Sağlık Bakanlığına ilettiği öğrenildi.
ABD'de, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte bin 159 artarak 108 bin 104'e yükseldiği bildirilmişti.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüs abdSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 17:44
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