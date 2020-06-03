Vaka sayısı 1 milyon 882 bini, ölü sayısı 108 bini geçti…

Koronavirüsün merkezi olmayı sürdüren ABD’de salgın kontrol altına alınamadan, bu kez de siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölmesi, ülke çapında protesto gösterilerinin başlamasına neden oldu.

Binlerce kişinin yer aldığı protesto gösterilerinde, katılımcıların çoğunun maske kullandığı ancak sosyal mesafe kurallarını tamamen yok saydığı görüldü.

Peki koronavirüs salgınını gölgede bırakan bu protestolar, ülkede salgının yayılma hızını nasıl etkileyecek?

ABD Washington Muhabiri Tuna Şanlı, Iowa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dilek İnce ile konuştu.

Virüsün yayılma hızında tekrar artış bekliyoruz

Koronavirüsün damlacık yoluyla yayıldığını ve konuştuğumuzda, öksürdüğümüzde, yakın mesafede bu damlacıkların karşıdaki insanın ağzından burnundan, gözlerinden girebildiğini söylen Dilek İnce, protestolar sırasında maske kullanımının yayılmayı bir miktar engelleyebileceğini ancak maske takmayan kişilerin virüsü yayacağını söyledi.

“Bu damlacıklar virüsün iki metre içinde yayılmasına sebep olduğu için 2 metreyi korumamak, büyük dezavantajlara yol açabilecektir. Virüsün bazı yerlerde daha yavaş bazı yerlerde daha hızlı artacağını bekliyoruz ve önümüzdeki birkaç gün içinde bunu göreceğiz. Büyük şehirlerde, insanların kalabalık, büyük gruplar halinde olduğu yerlerde büyük ihtimalle hızla artacak. Önlem alınırsa protestocular bir miktar kendilerini koruyabilirler, ancak beklentimiz, virüsün yayılma hızında tekrar bir artış olacağı.”

Gösterilerin virüsün yayılmasına etkisi ne zaman görülmeye başlayacak?

İnce, virüsün kuluçka süresinin 14 gün olabildiğini ancak daha çok 5-6 gün içerisinde görülebildiğini açıkladı. ABD’de de gösterilerin özellikle 5-6 gündür devam ettiği düşünüldüğünde artışın bu günlerde görülebileceğini söyledi.

Protestocuların çoğunun genç olmasının uzmanlar arasında dikkat çeken bir konu olduğunu söyleyen İnce, bu durumun semptomların görülmemesine ve virüsün aile bireylerine bulaşarak bir zincir yaratmasına neden olabileceğini söyledi.

“Belki kendilerinde bir semptom olmayacaktır ama evlerinde döndüklerinde, ebeveynlerine, ailelerindeki daha yaşlılara bulaştırma olasılıkları yüksek olacak. Onlara bulaştırdıkça bu zincirin ikinci evresinde semptomlar ve hastaneye çıkma olasılığı yüksek olacak. O yüzden ilk günlerde çok fazla bulgusu olan hasta görmeyebiliriz ama ondan sonraki birkaç hafta içinde hastaneye yatan hasta sayısında, solunum cihazına bağlanan hasta sayısında bir artış görme olasılığımız oldukça yüksek.

Protestoya katılan kişilerin evlerinde kendilerini karantinaya almalarının önemli olduğunu ancak bunu yapacak kişilerin sayısının az olduğunu söyleyen İnce, “Normal hayatta alınan önlemlerin çok daha fazlasını yapmaları bulaşmayı azaltacaktır” dedi.

Olaylar ülke geneline yayıldı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelindeki pek çok kente sıçramıştı.

Floyd protestoları bir haftayı geride bırakırken başkent Washington ve New York dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başladı.