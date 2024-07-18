ABD'de dinozor fosili açık artırmada 44,6 milyon dolara satıldı

BBC'nin haberine göre, "Apex" lakaplı bitki yiyen dinozor türü Stegosaurus'un iskeleti, müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Sotheby's tarafından yapılan açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir alıcının Apex'e 44,6 milyon dolar vermesiyle Stegosaurus iskeleti bugüne kadar "açık artırmada satılan en değerli fosil olarak" tarihe geçti.

[Fotoğraf: AFP]

Apex'in fosilinin bugüne dek bulunan eksiksiz iskeletler arasında yer aldığı aktarılan açıklamaya göre, 3 metre 40 santimetre boyundaki fosilin, burundan kuyruğa uzunluğu ise 8 metrenin üzerinde.

Gizemli alıcı, açık artırmanın ardından Sotheby's müzayede evine "Apex, Amerika'da doğdu ve Amerika'da kalacak." mesajını iletti.

Apex, 2022'de bir paleontolog tarafından ABD'nin batı eyaletlerinden Colorado'daki Dinozor kasabası yakınlarında, tesadüfen keşfedilmişti.

Apex'in yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadığı değerlendiriliyor.