Parçalı Bulutlu 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.07.2024 10:48

Artvin'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde heyelan ve su taşkınları nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı

İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağışa bağlı olarak Esendal, Serinsu, Balalan ve Boyalı köylerinde farklı noktalarda heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi.

Yağış nedeniyle 4 köyü ulaşıma kapanırken, köy için mahalle yolları, içme suyu hatlarında gibi altyapı sistemlerinde hasar oluştu.

Esendal köyünde derenin taşması nedeniyle bazı tarım arazileri ile dere kenarındaki ahırlar zarar gördü.

Kapanan yolların açılması, hasar gören altyapıdaki hasarın giderilmesi için Özel İdare ekiplerince bölgede başlatılan çalışma devam ediyor.

ETİKETLER
Artvin Heyelan
Sıradaki Haber
Ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Sosyal medyada İslami değerlere saldıran kişi gözaltına alındı
11:58
MSB'den Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin açıklama
12:02
MSB: Son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi
11:43
Dört bakanlık doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili çalışma grubu kuracak
11:28
ABD'de Ohio Senatörü Vance, Trump'ın başkan yardımcısı adayı olmayı kabul etti:
11:26
Biden: Elon Musk'ın başkanlık seçimlerini "satın almaya çalışmasından" bıktım
Bilim insanları, Kuzey Kutbu'nda dünyanın geleceği için cevaplar arıyor
Bilim insanları, Kuzey Kutbu'nda dünyanın geleceği için cevaplar arıyor
FOTO FOKUS
Zonguldaklı madenci çorba sözünü tuttu
Zonguldaklı madenci çorba sözünü tuttu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ