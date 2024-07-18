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Güncel
AA 18.07.2024 10:58

Karabük'ten 3 öğrenci YKS'de ilk 100'de yer aldı

Karabük'ten 3 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'de yer aldı.

Karabük'ten 3 öğrenci YKS'de ilk 100'de yer aldı

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı açıklamada, YKS'ye giren öğrencileri tebrik ederek, sonuçların hayırlı olmasını temenni etti.

Elde edilen ilk veriler doğrultusunda YKS'de ilk 100 içerisinde Karabük'ten 3 öğrencinin yer aldığını aktaran Akbaş, "Mehmet Vergili Fen Lisesi öğrencisi Kerem Gündüz sayısalda Türkiye 32'ncisi, Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zümra Başaran sözelde Türkiye 79'uncusu, Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Kömeç sözelde Türkiye 88'incisi oldu. 2023 yılında ilk 100'de öğrenci bulunmazken 2024 yılında ilk 100'de 3 öğrencimiz yer aldı. İlk bine baktığımızda ise 2023 yılında 4 öğrencimiz varken bu yıl 12 öğrencimiz bu dilimin içine girdi." ifadelerini kullandı.

Akbaş, Karabük eğitim ailesi olarak çocuklara, hayatın her noktasında mutlu olabilmelerini sağlamak adına en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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