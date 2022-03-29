Fas Dışişleri Bakanlığı, Rabat-Sale Havalimanına inen Blinken'ın Faslı mevkidaşı Nasır Burita tarafından karşılandığını açıkladı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Burita ile çeşitli görüşmeler yapacağını duyurdu.

Blinken Rabat'ta ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile görüşecek. Söz konusu görüşmede "bölge güvenliği ve uluslararası gelişmeler" ele alınacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından 24 Mart'ta yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın 26-30 Mart'ta İsrail, Filistin, Fas ve Cezayir'e seyahat edeceği duyurulmuştu.

Blinken'ın ziyaretleri kapsamında, İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme dahil birçok bölgesel konu hakkında temaslarda bulunacağı belirtilmişti.