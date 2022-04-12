Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abant-Samandere yolu trafiğe açıldı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de sağanak ve kar yağışı sebebiyle heyelanların meydana geldiği Abant-Samandere yolu, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Düzce'de sağanak ve kar yağışı sebebiyle heyelanların meydana geldiği Abant-Samandere yolu, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Samandere köyü ile Bolu Abant'ı birbirine bağlayan yolda, geçtiğimiz aylarda etkili olan sağanak ve kar yağışı sebebiyle heyelanlar meydana geldi.
Kar kalınlığının yaklaşık 3 metreye ulaştığı bölgede, Abant-Samandere yolu trafiğe kapatıldı.
Yol, Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Son Haberler
- 16:02
- 15:58
- 15:58
- 16:02
- 15:53
Sıradaki Haber
Nisanda Abant beyaza bürüdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz