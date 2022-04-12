Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT HABER
Nisanda Abant beyaza bürüdü
[Fotoğraf: TRT HABER]
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parklarında kar aralıklarla devam ediyor.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda gece başlayan kar sürüyor.
Tabiat parkında kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Parkta havaların ısınmasıyla açan çiçekler de kar altında kaldı.
Günübirlik tatil için buraya gelenler, iskelenin üzerine çıkarak çektirdikleri fotoğraflarla manzarayı ölümsüzleştirdi.
Nisanda beyaz örtüyle kaplanan Gölcük, dron ile havadan görüntülendi.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı
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