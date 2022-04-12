Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, Ordu ile Bayburt'u etkisi altına aldı.

Ordu'nun sahil ve orta kesimlerinde yağmur ve soğuk hava etkili oldu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağdı.

Çambaşı ve Perşembe yaylaları, beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt'ta ise dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Kent merkezi, kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü.

Kentte yağışlı havanın sürmesi bekleniyor.