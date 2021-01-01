İçişleri Bakanlığının, koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, Cuma günü saat 20.00'de devreye girdi. Peki, 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli mi?

65 yaş ve üzeri vatandaşların şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli mi?

Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde Seyahat İzin belgesi almaları gerekiyor.

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı.

Seyahat izin belgesi artık e-devlet üzerinden alınabilecek.

“https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru?yeni=basvuru” linki üzerinden seyahat izin belgesine başvurulabilir.