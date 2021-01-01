"Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu", toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı yapan sürücüler için artık bir zorunluluk...

Raporu olmayan sürücü araç kullanamayacak

İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği, psikoteknik raporu bulunmayan sürücüler 1 Ocak'tan itibaren araç kullanamayacak. Ayrıca 1180 lira cezai işlem uygulanacak.

Trafik daha güvenli hale gelecek

"Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" için sürücüler ilgili merkezlerde 12 testten geçiriliyor. Dikkat ve refleksleri ile hız ve mesafe tahmini becerileri inceleniyor.

Psikolog Gözde Üstün, bu uygulamayla trafiğin daha güvenli hale getirileceğini söyledi.

Psikoteknik testinden kalan sürücü 1 ay içinde il sağlık müdürlüklerine itiraz edebiliyor.

Salgın düzenlemeleri kapsamında, psikoteknik belgesi alma zorunluluğu 26 Haziran 2020'den, 1 Ocak 2021'e ertelenmişti.

Psikoteknik test uygulamasıyla daha güvenli bir trafik amaçlanıyor.

Psikoteknik belgesi nedir?

İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülüyor. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi veliyor.

Psikoteknik testi ne kadar sürüyor?

Sürücülere uygulanacak psikoteknik değerlendirmenin asgari süresi 1 saat.

Psikoteknik belgesi nasıl alınır?

Psikoteknik test belgesi almak isteyenlerin, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekiyor. Sürücüler test sonrası alınan psikoteknik raporu ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayene oluyorlar. Sonrasında alınan raporlar İl yada İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanıyor.

Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri



Psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden aşağıda belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülür;



1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler



-Dikkat

-Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği

-Hız ve Mesafe Algılama

-Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

-Şekil Algılamada Görsel Süreklilik



2) Psikomotor Yetenek ve Beceriler

-Tepki Hızı

-Koordinasyon Düzeyi

Psikoteknik belgesi ücretinin belirlenmesi

Özel ve resmi kuruluşlarda sürücüler için uygulanmakta olan psikoteknik değerlendirme asgari ücreti, değerlendirmenin uygulandığı ilin il sağlık müdürlüğü tarafından, o ildeki uygulayıcıların ve ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak, il umumi hıfzıssıhha kurulu kararı ile belirlenebilir.