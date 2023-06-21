600 yıllık tarihi cami, defineciler tarafından talan edildi

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Mencekli köyünde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan tarihi cami ile caminin bahçesinde bulunan mezarlara zarar verildi.

600 yıllık geçmişi bulunan cami ile caminin bahçesinde bulunan mezarlar, defineciler tarafından kazıldı.

1965 yılına kadar cami olarak kullanılan ve ardından atıl vaziyette kalan Cide Karamustafa Paşa Camiinin içerisinde kaçak kazı yapılmasından ötürü derin çukurlar oluştu. Ayrıca cami bahçesinde bulunan mezarlarında taşları kırıldı, bazı mezarların içerisi kazılarak zarar verildi.

Köylüler, atıl vaziyette kalan ve bakımsızlıktan çatısı dahi birçok yeri yıkılan tarihi caminin, restore edilerek tekrar ayağa kaldırılmasını talep etti.

“Camimizin biran önce ayağa kaldırılarak tamir edilmesini istiyoruz”

Tarihi caminin hemen girişinin defineciler tarafından kazıldığını ifade eden köy sakinlerinden Mustafa Bağ, “600 yıllık camimiz. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. Üzgünüz camimizin bu halde görmektin dolayı” dedi.

"Çok eski bir camimiz"

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa camisinin 600 yıllık bir cami olduğunu söyleyen Bağ, “Camimizin bir kısmında da ahşap vardı. Fakat bakımsızlıktan artık camimiz çöktü. Diğer kalan yerleri de camimizin çökmek üzere. Camimizin artık Kültür Bakanlığımız mı olur yoksa Diyanet İşleri Başkanlığımız mı olur bu işe bir el atmasını istiyoruz. Çünkü burası çok eski bir camimiz. Camiye baktıkça içimiz acıyor. Elimizden de bir şey gelmiyor. Hatta ben, hayırsever iş adamı Cengiz Aygün'e mesaj attım. Camimizin resimlerini çektim. Belki bizim ulaşamadığımız yerlere kendisi ulaşır sesimiz olur diye. Ama şimdiye kadar bir cevap bize gelmedi. Bu camimizin tekrar restore edilmesini istiyoruz devlet büyüklerimizden” diye konuştu.

Çok eski tarihlerde Mencekli köyünün merkez olarak faaliyet gösterdiğini ve pazarların kurulduğunu ifade eden Bağ, “Bütün civar köylerdeki insanlar buraya gelip burada Cuma namazını kılarlarmış. Bayram namazları dahi bu camimizde kılınırmış” dedi.

“Tarihi camimizde kazı yapılarak zarar verilmiş”

Hem caminin hem de mezarların tahrip edilerek zarar verildiğini söyleyen köy sakinlerinden Cemil Altın ise, “Tarihi mezarlarımız vardı, onların taşları kırılmış. Sanırsam burada define aramışlar. Caminin içerisi kazılmış. Hem camiye hem de mezarları tahrip etmişler” dedi.

Caminin girişinin ve içerisinin defineciler tarafından talan edildiğini söyleyen Altın şöyle konuştu:

“Tam bir rezillik. Her yeri kazılmış, ne aradıklarını da bilmiyoruz, define mi ararlar bilmiyorum, insanlık dışı bir hareket. Camimiz en aşağı 500-600 yıllık bir cami. Şimdiye kadar başımıza böyle bir iş gelmedi. Bu camimiz Diyanet İşleri Başkanlığına kayıtlı, hatta bu camimizi tamir edeceklerdi. Daha gelmediler.”