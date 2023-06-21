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Güncel
DHA 21.06.2023 15:37

Tarlada çalışırken omzuna yorgun mermi isabet etti

Burdur'da, ailesine ait tarlada çalışırken, omzuna yorgun mermi isabet eden Sinem G. (14) hastanede tedaviye alındı.

Tarlada çalışırken omzuna yorgun mermi isabet etti

Sinem G., merkez Kışla Mahallesi Kocaan mevkisinde, ailesine ait pancar ekili tarlada, dün çapa yaparken, aniden, sol omzunda acı hissetti. Ailesi, arı soktuğunu düşünen Sinem G.'yi, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çekilen röntgende, Sinem G.'nin sol omuzunda mermi çekirdeğine rastlandı. Mermi çekirdeği, ameliyatla çıkarıldı. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sinem G.'nin babası Hasan G., `Ben burada değildim. İş makinesi gelmişti, muhtarla birlikte yolları yaptırıyorduk. Telefon geldi, baktım çocuk yaralı. Silah yarası olduğunu bilmiyorduk. 'Bir şey soktu' dediler. Hastaneye götürdüm. Orada çekilen röntgen filminden sonra öğrendik mermi olduğunu` dedi

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